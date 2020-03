publié le 22/03/2020 à 19:11

Les transferts grâce aux militaires se multiplient pour soulager les hôpitaux saturés. Ainsi, 12 personnes contaminées par le coronavirus et en réanimation sont actuellement à bord d'un bateau de la Marine nationale. Le navire a quitté Ajaccio ce dimanche dans l'après-midi. Direction Marseille.

Le porte-hélicoptères Tonnerre a largué les amarres en début d'après-midi, après cette opération de transfert depuis l'hôpital d'Ajaccio. Six malades en réanimation et six autres sous assistance respiratoire placés donc dans cet hôpital flottant, complètement isolés du reste de l'équipage.

Ce transfert va alléger le CHU corse, qui est en quasi-saturation selon l'ARS. Il ne restait plus que deux lits en réanimation.

"L'opération est terminée, le bâtiment est en mer. Les patients sont arrivés en six rotations de deux ambulances à chaque fois. Pour un total de 12 patients. Six sont en situation de réanimation. Le bâtiment a pu appareiller dès 14h. Il est maintenant en transit vers le port de Marseille. Il accostera demain (lundi) matin, en tout début de matinée", a précisé la capitaine de frégate Christine Ribbe, de la Marine nationale.

