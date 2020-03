et Marie Zafimehy

publié le 22/03/2020 à 12:24





"J’ai été informé hier soir du décès d’un médecin hospitalier." Invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro dimanche 22 mars, Olivier Véran a annoncé la mort d'un médecin des suites du coronavirus. "Une première à ma connaissance avec toutes les réserves que j’ai indiquées auparavant, liées au secret médical", a-t-il ajouté.

Aucune information n'a été transmise sur son identité ou sur le centre hospitalier au sein duquel il exerçait. "Je n'en dirais pas plus en raison du secret médical et de la volonté de la famille", a expliqué Olivier Véran qui a tenu à adresser ses sympathies aux proches du médecin décédé. "Je voudrais m'associer à la douleur et à la peine de la famille", a simplement déclaré le ministre.

Partout en France, les médecins et autres membres du personnel soignant sont en première ligne pour soigner les malades du covid-19. Manque de masques, de gel hydoralcoolique et de lits : la majorité déplore les conditions dans lesquelles ils doivent exercer leur métier. Certains ont déposé plainte contre Emmanuel Macron et l'ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn.