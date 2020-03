et AFP

publié le 08/03/2020 à 21:42

Tous les établissements scolaires et toutes les crèches d'Ajaccio vont être fermés deux semaines face à la progression du nouveau coronavirus, qui a désormais atteint 1.126 cas en France, et 19 décès. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche 8 mars la préfecture de Corse, précisant que la ville était désormais considérée comme un "cluster".

Ajaccio regroupe 23 des 28 personnes atteintes par le Covid-19 recensées sur l'île de Beauté, dont "trois en réanimation", a précisé la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse, Marie-Hélène Lecenne, lors d'une conférence de presse conjointe avec la préfecture.

Cette décision, qui prend effet à partir de lundi, va concerner environ 10.000 enfants et élèves, avec la fermeture de toutes les crèches de la ville, ainsi que de ses 32 écoles, ses 5 collèges et ses 5 lycées, a précisé la rectrice de l'académie de Corse, Julie Benetti. Sont également fermés les centres de formation des apprentis et l'établissement régional d'enseignement adapté.

300.000 élèves concernés en totalité en France

Les enfants domiciliés à Ajaccio, mais scolarisés hors de la ville, sont également invités à rester chez eux pendant 14 jours. S'il n'y a pas d'universités à Ajaccio, l'université de Corse a elle aussi adopté des mesures de précaution contre le développement du Covid-19 dimanche soir. Sur son compte Twitter, l'université a ainsi annoncé la suspension "jusqu'à nouvel ordre" de l'ensemble de ses "activités pédagogiques en présentiel", et ce sur l'ensemble de ses sites de Corte, en Haute-Corse.

Avant Ajaccio, des fermetures d'établissements scolaires face au Covid-19 avaient déjà été décidées dans plusieurs collectivités, notamment dans l'Oise et le Haut-Rhin. Au total, plus de 300.000 élèves, sur les 12 millions scolarisés de la maternelle au lycée, sont désormais concernés par une telle mesure à travers la France.