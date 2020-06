publié le 21/06/2020 à 18:51

Après 3 jours de débats et de votes, la Convention citoyenne pour le climat, réunie au conseil économique, social et environnemental, est en passe de s'achever ce dimanche 21 juin. Toutes les propositions ont été présentées à Elisabeth Borne, la ministre de la transition écologique et solidaire, qui devrait s'exprimer en fin de journée.

Mais ces 150 citoyens tirés au sort et reçus par Emmanuel Macron le 29 juin, demandent par ailleurs au président d'organiser un référendum sur la Constitution. Ce référendum a pour but d'introduire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution, mais aussi créer dans le droit français le crime d'écocide pour sanctionner les atteintes graves à l'environnement.

Aucune mesure concrète sur la fiscalité et sur les moyens nouveaux pour la rénovation thermique ne sont ressorties. La question est : est-ce que ce référendum va mobiliser de nombreux électeurs ? Emmanuel Macron se positionnera le 29 juin.

Faut-il faire un référendum ?

La question serait : êtes-vous pour ou contre une sanction pénale lorsqu'une entreprise commet un dommage irréparable sur l'environnement, un crime contre la nature ? Il y a eu beaucoup de débats avec des citoyens qui se sont demandés si c'était vraiment la question à poser.



"La vraie question c'est : "est-ce que les Français veulent réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040 ?". Cela aurait été une proposition simple et clair," affirme un membre de la convention citoyenne. "Je suis contre que cela passe au référendum, je pense que pas tout le monde n'est au courant de l'écocide. Je n'y crois pas," expose une autre citoyenne.

D'autres ont défendu la reconnaissance de l'écocide. "Il faut savoir que l'écocide a été rejeté à la fois par le Sénat et par l'Assemblée Nationale. Et si ça ne passe pas au référendum, ça ne se fera jamais. Si on ne donne pas la possibilité aux Français de s'engager dessus, cette prise de parole va être une nouvelle fois rejetée par l'Assemblée Nationale," plaide un autre citoyen.

À écouter également dans ce journal

Transports - Valérie Pécresse, la patronne de la région Île-de-France, tire le signal d'alarme. Les transports franciliens seront en cessation de paiement le 8 juillet. Il manque 2,6 milliards d'euros. Elle demande un plan de renflouement par l'État. Valérie Pécresse, invitée du Grand Jury ce dimanche a également annoncé que le prix du pass Navigo n'augmentera pas de 20 euros par mois.

Angleterre - La piste terroriste est désormais retenue dans l'attaque au couteau qui a fait 3 morts hier soir dans un parc de Reading, une ville d'Angleterre proche de Londres. Les enquêteurs pensent toutefois que le suspect interpellé a agi seul.

Manifestation antiraciste - Un rassemblement antiraciste s'est tenu à Lille samedi 20 juin, devant la statue du Général Faidherbe. Les manifestants réclamaient le retrait de cette statue, ou au moins l'ajout d'une plaque explicative sur le rôle dans la colonisation du Sénégal de cette grande figure militaire de la guerre de 1870. Le rassemblement s'est achevé sans incident mais dans la nuit, la statue a été taguée.