Le gouvernement a annoncé une nouvelle décision concernant la sécurité de ce que nous mangeons. Le ministère de l'Agriculture a décidé d'interdire à partir du 22 avril les importations de toutes les viandes provenant d'élevages où sont utilisés des antibiotiques de croissance, apprend RTL ce lundi 21 février. Ces produits sont déjà interdits au sein de l'Union européenne, mais pas partout dans le monde notamment en Ukraine, au Brésil ou en Asie.

Dans ces pays, les antibiotiques sont donnés dans les élevages industriels aux animaux à haute dose même s'ils ne sont pas malades, ce qui en plus accélère leur croissance. Nous mangeons ensuite cette viande importée, notamment dans les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise. Le risque est grand de développer des bactéries résistantes aux antibiotiques. L'Europe a prévu d'interdire les importations de ces viandes, mais pas tout de suite. Donc Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture annonce que la France va prendre les devants et mettre fin à ces importations le 22 avril.

"Nous considérons que c'est un sujet extrêmement important d'un point de vue environnemental, d'un point de vue nutritionnel. Quand vous prenez la restauration hors domicile, c'est-à-dire les cantines ou les restaurants, plus de 50% de la viande en France est aujourd'hui de la viande importée", souligne Julien Denormandie. "Beaucoup de volaille est importée du Brésil, d'Ukraine et de Thaïlande. Autant de pays qui continuent à autoriser les antibiotiques de croissance". À compter du 22 avril, chaque importateur de viande devra alors vérifier où il se fournit, s'assurer de la traçabilité et qu'il n'y ait pas d'antibiotiques de croissance.

À écouter également dans votre journal

Crise en Ukraine - Vladimir Poutine entretient la guerre des nerfs. Tout le monde pensait le président russe prêt à discuter, finalement Moscou a jugé "prématurée" la tenue d'un sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden.

Présidentielle 2022 - Le candidat communiste, Fabien Roussel, est suspecté par nos confrères de Mediapart d'avoir occupé un emploi fictif à l'Assemblée. À 48 jours du premier tour, il dément ces accusations.

Aveyron - Une randonneuse de 25 ans a été abattue par une chasseuse de 17 ans le week-end dernier. Un nouvel accident qui relance encore une fois le débat sur la chasse.