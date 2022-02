Président de la République et diplomate. Emmanuel Macron tient un rôle clé dans la crise entre l'Ukraine et la Russie. Depuis plusieurs semaines, plusieurs dizaines de milliers de soldats se massent à la frontière ukrainienne. Moscou nie toute intention belliqueuse et impute les tensions aux États-Unis et à l'Otan.

Emmanuel Macron, lui, fait le lien entre tous les protagonistes pour éviter une escalade des tensions qui pourrait déclencher un conflit dans la région du Donbass : rencontre et échange téléphonique avec Vladimir Poutine et appel avec le président des États-Unis Joe Biden. Objectif : éviter la guerre.

Après une série d'échanges entre le chef de l'État et ses deux homologues américain et russe, l'Élysée a indiqué qu'"il s'agit pour le président Poutine de faire son choix. Il en a la possibilité", a expliqué le palais présidentiel après l'annonce d'un accord de principe de Poutine et Biden pour une rencontre.

Une officialisation de candidature repoussée ?

Édouard Philippe avait résumé l'enjeu pour le chef de l'État, le 8 février dernier sur France 5. L'ancien premier ministre déclarait que "la vérité vraie, c'est que le président de la République en ce moment prend un risque électoral parce que, pour discuter avec les Russes, il vaut toujours mieux être fort". "Et être un candidat en campagne pour un Russe, ça n'est jamais être fort", expliquait le maire du Havre.

Emmanuel Macron prend un risque Édouard Philippe dans l'émission C à vous

Selon l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, "en allant voir Poutine (...), il se place dans une situation où les Russes peuvent lui faire mal sur le plan électoral. Il a mille fois raison de se saisir des circonstances mais il prend un risque".

Cette situation intervient dans un contexte où l'actualité sur le plan national est chargée avec l'élection présidentielle. Elle viendrait même parasiter son annonce de candidature. Président "jusqu'au dernier quart d'heure", Emmanuel Macron aurait décidé de repousser sa déclaration de candidature à la semaine du 28 février.

"Un espoir diplomatique"

Emmanuel Macron a ainsi obtenu l'impossible : organiser un sommet qui "ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine", a annoncé l'Élysée dans la nuit de dimanche à lundi. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, a indiqué sur LCI qu'il existe "une réalité de terrain, une tension sur le terrain avec une présence militaire russe qui reste extrêmement forte aux portes de l'Ukraine, avec au long du weekend toute une série de ruptures du cessez-le-feu dans le Donbass sur la ligne de front, et puis en même temps un espoir diplomatique qui a été reconstruit".

Ce sommet peut-il aboutir ? Il faut rester "extrêmement prudent", met en garde Clément Beaune. Mais "s'il y a une chance encore d'éviter la guerre, d'éviter l'embrasement, de construire une solution politique, diplomatique, il faut la saisir", a-t-il expliqué.

Et pour cause, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé qu'il devait rencontrer le 24 février à Genève son homologue américain Antony Blinken. Selon Vladimir Poutine, la Russie fait face à une menace "sérieuse" et "très grande" en Ukraine. "L'utilisation de l'Ukraine comme instrument de confrontation avec notre pays représente une menace sérieuse, très grande pour nous", a déclaré le président russe lors d'un Conseil de sécurité extraordinaire, affirmant que la priorité de Moscou n'était "pas la confrontation, mais la sécurité".