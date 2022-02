Les gourdes en plastique réutilisables, dangereuses pour la santé ?

Bonnes pour l'environnement mais mauvaises pour la santé ? Les gourdes en plastiques réutilisables sont dans le viseur de chercheurs danois. Adoptées par beaucoup pour leur côté pratique, ces bouteilles en plastique qui peuvent être réutilisées à l'infini seraient dangereuses pour notre santé. Une étude, publiée par deux chercheurs de l'Université de Copenhague, explique que des substances chimiques contenues dans le plastique pourraient se retrouver dans l'eau.

Les deux universitaires ont multiplié les expériences avec des gourdes de différents types (neuves, usagées, lavées au lave-vaisselle,...) remplies avec de l'eau du robinet. Puis, au bout de 24 heures, ils ont analysé la composition de l'eau. "Nous avons été surpris par la grande quantité de substances chimiques que nous avons trouvées dans l’eau après 24 heures dans les bouteilles. Il y en avait des centaines, y compris des substances jamais trouvées auparavant dans le plastique, ainsi que certaines potentiellement nocives pour la santé", a expliqué Jan H. Christensen, l'un des auteurs de l'étude.

Le lave-vaisselle, fausse bonne idée

Des produits chimiques pour assouplir le plastique, un répulsif présent dans les sprays anti-moustiques mais aussi des photo-initiateurs. Dans un communiqué, les chercheurs alertent :

"Les photo-initiateurs sont ceux qui inquiètent le plus, ils sont connus pour être cancérigènes ou considérés comme perturbateurs endocriniens." Les scientifiques tirent également la sonnette d'alarme sur une pratique très répandue : l'utilisation du lave-vaisselle. "Les substances les plus toxiques que nous avons identifiées sont apparues après le passage de la gourde au lave-vaisselle", a indiqué Selina Tisler. Selon elle, le lavage userait le plastique et donc, cela intensifierait le passage des substances toxiques du plastique dans l'eau.