Pourquoi vous risquez de payer vos bières plus cher cette année ?

L'essence, l'électricité et maintenant la bière ? Après une année 2020 très compliquée, les grands groupes du secteur de la bière ont enregistré des bénéfices conséquents : 3,32 milliards d'euros pour Heineken notamment. Pour autant, il faut s'attendre à une hausse des tarifs de la bière pour 2022. Le groupe néerlandais prévoit de monter ses prix cette année pour compenser la flambée des matières premières, de l'énergie et du fret.

Il entend les compenser en augmentant ses tarifs, a-t-il annoncé, "ce qui pourrait entraîner une consommation de bière plus faible". Un impact conséquent au regard du rayonnement de Heineken sur le secteur, puisqu'il produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre.

Le brasseur danois Carlsberg a également prévenu de la hausse de ses prix de vente cette année pour les mêmes raisons, et anticipe aussi une "année difficile", en raison de la pandémie. Pour 2022, le numéro 4 mondial de la bière prévoit une croissance limitée de son bénéfice d'exploitation, comprise entre 0 à 7%, à cause des coûts des matières premières et de la poursuite des effets de la pandémie de Covid-19, a-t-il indiqué dans son rapport financier annuel.

Carlsberg est également propriétaire notamment des marques Tuborg, Baltika, Kronenbourg et 1664.