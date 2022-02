Mauvaise pour tous ceux qui ont un chauffage collectif au gaz : votre facture risque de flamber, plus que les autres. En cause, le gel des tarifs décidé par le gouvernement qui ne s'applique pas à ce système, du moins pas pour le moment.

En effet, ce blocage du prix du gaz ne s'applique qu'au tarif réglementé. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de fourniture collective de gaz, vous n'avez donc pas le droit à ce tarif administré. Les offices HLM pour le parc social et les syndics de copropriété pour le secteur privé doivent passer par les offres du marché où les prix continuent de s'envoler.

Un immeuble collectif sur trois pourrait être potentiellement concerné, quand vous avez un chauffage central ou quand vos dépenses de gaz sont incluses dans vos charges. C'est souvent le cas dans les HLM, mais pas seulement.

"Cela a des conséquences assez dramatiques puisque, depuis ce gel, il y a eu encore 50% de hausse du prix du gaz", s'inquiète François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs CLCV. Selon lui, "ce sont des gens qui passent de 600 à 700 euros par an de facture de gaz, à 1.000, 1.200 voire 1.300 euros, ils ont donc 500 euros à sortir en plus en 2022". "Le problème est que ce sont des budgets contraints : quand on vit en logement social, souvent on n'a pas ces 500 euros ou alors il faut des sacrifices", poursuit-il.

Le ministère du Logement s'est saisi du sujet et promet de trouver une solution au cours des prochaines semaines.

