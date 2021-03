publié le 19/03/2021 à 18:43

Ce week-end, dans les zones concernées, pensez bien à préparer votre attestation. Une toute nouvelle version, adaptée aux restrictions annoncées jeudi, devrait être publiée dans les prochaines heures.

Cette attestation va ressembler à celle qui est déjà en vigueur depuis deux semaines dans les Alpes-Maritimes et dans le Pas-de-Calais pour le confinement week-end. Bonne nouvelle : ce devrait être le même document pour les sorties en journée et pour les sorties le soir, après le couvre-feu. Mauvaise nouvelle, si vous faites partie des plus de 20 millions de confinés, vous serez censés dès samedi matin remplir une nouvelle attestation à chaque fois que vous sortez de votre domicile, même s'il n'y a aucune limite de temps.

Reste à voir quelles seront les instructions données aux forces de l'ordre : contrôles tatillons et généralisés ou discernement ciblé comme cela a été le cas lors du 2e confinement en novembre.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé une certaine tolérance pour ce premier week-end même si des contrôles seront mis en place à certains péages et dans les gares. À partir de lundi, vous devrez également vous munir de votre justificatif de déplacement professionnel et de votre attestation scolaire le cas échéant.

À écouter également dans ce journal

Vaccin - Jean Castex a reçu une première dose du vaccin AstraZeneca, quelques heures après la fin de sa suspension. Il est désormais recommandé aux 55 ans et plus par la Haute autorité de santé, car tous les patients ayant connu des effets secondaires graves étaient plutôt jeunes.

Ligue des champions - Le Paris Saint-Germain retrouvera le Bayern Munich le 7 avril en quarts de finale Ligue des champions, un remake de la finale de l'édition 2020. Les Allemands sont invaincus dans la compétition depuis deux ans.

États-Unis - Le président Joe Biden, qui avait fait la promesse de vacciner 100 millions d'Américains lors des 100 premiers jours de son mandat a largement tenu le pari. Ce chiffre a été atteint en moins de 60 jours.