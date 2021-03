Confinement : Darmanin promet "compréhension et pédagogie" ce week-end

publié le 19/03/2021 à 15:38

Pour ce premier week-end de confinement dans 16 départements, les contrôles de police et de gendarmerie ne devraient pas mener à trop de sanctions. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué ce vendredi 19 mars, lors d'un déplacement dans les locaux de la police scientifique de Lyon, les consignes données aux forces de l'ordre.

"Il y a aura de la compréhension et de la pédagogie", a affirmé le ministre, en précisant que l'objectif des forces de l'ordre serait de "sanctionner les comportements qui sont manifestement les plus contraires" aux restrictions sanitaires.

"Nous sommes avant tout là pour protéger les Français", a indiqué Gérald Darmanin. "Ce que font les policiers et les gendarmes [...] c'est l'accompagnement de la population et la protection, et la sanction de ceux qui réitèrent et font des choses manifestement contraires aux comportements civiques", a-t-il précisé.