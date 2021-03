Coronavirus et confinement : "On est dans du bricolage", déplore Hervé Morin

Coronavirus : "On est dans du bricolage", déplore Hervé Morin

publié le 19/03/2021 à 13:45

Avec l'annonce de nouvelles restrictions dans 16 départements, des questions se posent en Normandie, où deux départements, la Seine-Maritime et l'Eure, seront confinés à partir de ce vendredi minuit, et les autres resteront "ouverts". Hervé Morin, président de la région Normandie était l'invité de RTL ce vendredi. Les habitants des "deux départements confinés, ne pourront pas se déplacer dans les trois autres départements sauf pour des nécessités impérieuses", dit-il.

"On a aussi des Parisiens qui vont revenir en Normandie pour cette période. Tous nos trains étaient pleins", poursuit le président de la région Normandie. "On a beaucoup de Normands qui vont travailler à Paris et beaucoup de Parisiens tous les week-ends, qui ont leur maison, leur famille".

La situation dans les hôpitaux est toujours "à saturation" dans les deux départements confinés, "avec une croissance exponentielle des cas", explique Hervé Morin qui précise avoir été consulté la veille de ces annonces. "J'ai le sentiment qu'on est dans la demi-mesure, qu'on est plutôt dans du bricolage que dans quelque chose de solide", déplore-t-il.