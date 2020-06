publié le 16/06/2020 à 13:35

Emmanuel Macron et les vaccins. Le chef de l'État s'est rendu ce mardi 16 juin dans une usine Sanofi, à Marcy-l'Étoile, près de Lyon. Il veut montrer qu'il prépare l'avenir.

Il y a une bonne dose de politique derrière ces vaccins. Ce dernier a mis la pression sur Sanofi et les autres laboratoires, depuis le mois dernier, pour ne pas que les futurs vaccins soient réservés aux plus offrants. Ils doivent être "un bien commun accessible à tous", répète l'Élysée.

La France et l'Europe doivent être capables de produire vaccins et médicaments sans dépendre des Chinois et des Américains, estime le président. Solidarité, souveraineté... Ça ressemble étrangement à ce nouveau changement qu'il s'est engagé à tracer ds son allocution dimanche soir.

Il a d'ailleurs annoncé la mise en place dès jeudi de mesures pour relocaliser certaines productions dans le secteur sanitaire et du médicament, citant l'exemple du paracétamol.

À retrouver également dans ce journal

International - La situation à Pékin est "extrêmement grave", selon la mairie de la ville. Plus de 100 cas de coronavirus ont été détectés ces cinq derniers jours.

Violences - Des affrontements se sont déroulés ces derniers jours, à Dijon, après que des individus ont tabassé un jeune Tchétchène dans le quartier des Grésilles. Hier soir, quatre personnes ont été interpellées. Des expéditions punitives ont eu lieu pour venger le jeune homme agressé.

Coronavirus - Le directeur de la Santé, Jérôme Salomon, est auditionné devant la commission d'enquête parlementaire ce mardi pour répondre aux questions concernant la pénurie de masques pendant la crise sanitaire.