publié le 16/06/2020 à 13:02

C'est un petit insecte qui peut s'avérer redoutable. Dans les colonnes du Midi Libre, Frédéric Stachurski, vétérinaire acarologue au Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) de Montpellier, alerte sur la prolifération dans le sud du pays de la tique Hyalomma marginatum, également appelée tique à pattes rayées. Cette espèce, plus grosse et plus agressive que les tiques que l'on connaît d'habitude en France, peut transmettre un virus mortel pour l'homme.

"Lorsque cette tique est présente sur une zone, elle se fixe en priorité sur les chevaux. C’est l’espèce sentinelle. Puis lorsqu’elle est en grand nombre, elle s’attaque à d’autres bêtes d’élevages (ruminants) ou sauvages (sangliers…) et à l‘Homme", explique le spécialiste, qui travaille sur cette espèce depuis 2017.



Si cette tique n'est pas dangereuse pour les animaux, elle a fait plusieurs victimes humaines. En Espagne, deux personnes sont décédées depuis 2016 après avoir contracté le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, tandis qu'on compte plusieurs dizaines de morts par an en Turquie, selon nos confrères. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de létalité de cette fièvre hémorragique peut grimper jusqu'à 40%, indique Ouest France.

Un large quart Sud Est infesté

Pour le moment, aucun cas de transmission de ce virus n'a été détecté en France. Mais les vétérinaires du Cirad ont découvert des zones très infestées par cet insecte dans le sud du pays. Des élevages de chevaux porteurs de cette tique Hyalomma marginatum ont en effet été recensés "à la limite des Pyrénées-Orientales et des Corbières, à la limite Hérault et Gard dans le secteur du Pic Saint-Loup, au sud de l’Ardèche, au nord du Gard, entre la vallée du Rhône et les contreforts cévenols et enfin autour du massif des Maures dans le Var", selon Midi Libre.

Mais comment cet insecte a-t-il pu atterrir sur le sol français ? Plusieurs hypothèses sont à l'étude : la tique aurait été amenée par des chevaux ou des bovins venant d'Espagne, ou ayant voyagé pour participer à des concours. La piste de lièvres espagnols infectés et introduits sur le sol français est également évoquée par nos confrères. Enfin, la tique à pattes rayées aurait également pu se trouver sur des oiseaux migrateurs ayant fait escale dans l'hexagone.