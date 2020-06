publié le 16/06/2020 à 05:45

Dans ce contexte de sortie de crise sanitaire, place aux premières explications sur les manques de masques, de tests et sur la gestion de cette pandémie. La commission d'enquête parlementaire commence ses auditions ce mardi 16 juin.

Parmi les premiers à être entendus, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Ses réponses seront particulièrement scrutées. Il détient les clefs d’un mystère : pourquoi l'État n'a-t-il pas renouvelé son stock stratégique de masques en 2018 ? Comment a-t-on pu se retrouver avec des stocks quasiment vides, sans commander massivement de nouveaux masques ?

C’est lui, Jérôme Salomon, qui en avait la responsabilité à ce moment-là. Ce grand professeur de médecine est spécialiste des crises sanitaires et des épidémies, on ne pouvait pas faire plus compétent, disent en choeur ses confrères. Alors pourquoi ?

Dans la haute administration, chacun y va de son explication. Pour les uns, il était soumis aux contraintes budgétaires de Bercy et puis c’est le ministre de la santé qui a le dernier mot. Pour les autres, il a tardé à décider. Les masques, ce n'était pas son sujet. Il ne croyait même pas à leur utilité pour tous les Français. Des interprétations en pagaille : Jérôme Salomon devra donner sa version.

Sur sa gestion de la crise, le directeur d'une agence régionale de santé est beaucoup plus tranchant : Salomon est arrogant, on lui a donné carte blanche tout simplement parce que c'est un proche d'Emmanuel Macron.

Hôpitaux - Sur le terrain, l’amélioration se poursuit en réanimation : 871 patients, c'est huit de moins que la veille. Il y a eu 24 décès lundi.

Transports - Alors que le déconfinement s'accélère, l’attestation employeur n’est plus nécessaire dans les transports en commun franciliens depuis ce mardi mardi.

Rebond - Pékin referme ses sites culturels et sportifs. Déjà plus de 100 cas ont été recensés dans la capitale chinoise.