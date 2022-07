À la veille du début des vacances scolaires, un conseil si vous prenez la route : écoutez la radio ! Ce n'est pas RTL mais l'association Assurance Prévention qui le recommande, pour des raisons scientifiques, car la radio permet en effet de lutter contre la somnolence au volant.

C'est la conclusion d'une étude menée pendant plusieurs semaines sur une centaine de conducteurs. On y apprend que sans bruit, sans stimuli, on a tendance à piquer du nez, selon le Professeur Michel Lejoyeux, psychiatre et addictologue à l'origine de cette enquête. "L'absence de musique, l'absence de son, les bruits blancs de la voiture ont un vrai effet hypnotique. C'est comme si on vous anesthésiait et donc vous allez finir par vous endormir".

L'étude démontre qu'à chaque fois que l'on met la radio au volant ou que l'on écoute de la musique, un podcast, notre concentration est améliorée. À condition d'écouter quelque chose qui nous plait car cela fait immédiatement appel à la partie plaisir de notre cerveau. "Quand quelque chose vous émeut, quand une personne vous émeut ou quand une situation vous émeut, ça vous réveille. Ceux dont on est amoureux, les amitiés, les émotions fortes nous réveillent. Quelque chose qui nous intéresse autour de la stimulation de zones centrales du cerveau comme l'amygdale va contribuer à garder le cerveau éveillé et globalement nous réveiller".

Pour s'assurer de rester éveillé, écoutez RTL en voiture, écoutez les émissions, les podcasts, la musique… Faites-vous plaisir. C'est comme prendre un café, cela va vous aider à mieux vous concentrer. D'autant que sur autoroute, l'endormissement est la première cause d'accident. Mais attention, comme le café cela ne vous dispense absolument pas de faire une pause. Cela ne fera pas disparaitre votre fatigue. On conseille de s'arrêter au moins toutes les 2 heures.

