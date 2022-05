Permis de conduire : faut-il arrêter de retirer un point pour les "petits" excès de vitesse ?

Le gouvernement songerait à en finir avec la perte de point pour les "petits" excès de vitesse. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui suggère cette idée : ne plus perdre de point si vous êtes seulement à 5 km/h au-dessus de la limitation. "On supprimerait la sanction administrative. On propose de faire une expérimentation d'un an ou deux", explique Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association.

De son côté Anne Lavaud, Déléguée générale de l’Association Prévention routière estime que "c'est un mauvais signal". "Ça met à mal", le permis à points selon elle, "qui est un dispositif à la fois pédagogique et bien accepté par les Français. Il n'y a pas de petit excès de vitesse", rappelle-t-elle.

"Les gens ne se rendent pas compte du danger qu'ils font courir aux autres et à eux-mêmes", insiste Anne Lavaud. Avec cette évolution, il n'y aurait donc pas de perte de point, mais l'amende de 68 euros resterait en vigueur. Ces "petits" excès de vitesse représentent 58% des PV.

