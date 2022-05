La pause-café va coûter plus cher. Pour Said, rencontré par RTL à la Défense, qui prend quatre cafés par jour quand il travaille, le budget mensuel devrait augmenter de 6 euros, soit 72 euros par an.

"Ce n'est pas ce qu'il va nous décourager, explique-t-il à RTL, surtout vu à quel point on ne peut pas fonctionner sans café. Si ça pouvait être pris en charge par l'entreprise à 100 %, ça ne serait pas mal, mais je ne pense pas que la petite augmentation ait un impact énorme sur la consommation." Le café est un véritable carburant en entreprise, c'est pour ça que certains patrons pourraient décider d'absorber les augmentations.

L'augmentation des prix est indispensable pour ceux qui posent les machines. L'un d'entre eux a confié à RTL que le prix des matières premières flambent, "donc tout ça nous amène à une augmentation des coûts de fabrication."

5 à 10 centimes de plus, ça fait 10% à 20% de hausse puisque la moyenne du café d'entreprise, c'est 40 centimes. Le niveau d'augmentation est similaire à celui du café vendu en grande surface, qui a augmenté de 14% selon le décompte de RTL.

