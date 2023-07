Les infos de 12h30 - À Saint-Gratien, l'appel à la délation du maire choque les habitants : "On n'est pas en 1940 !"

"Dites-moi qui a fait ça, ou on ne reconstruira pas !" Lors des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, à Nanterre, un centre culturel a été incendié dans le Val-d'Oise, à Saint-Gratien. Pour le maire, pas question de réparer le mal causé, sans avoir au préalable identifié les coupables.

Comment les reconnaitre ? C'est la question que se pose les habitants des Raguenets. Cagoulés, entièrement vêtus de noir, impossible de reconnaitre la cinquantaine d'assaillants. Viviane, habitante du quartier depuis 21 ans, a reçu dans sa boîte aux lettres, un courrier du maire l'invitant à dénoncer les émeutiers : "Je comprends qu'il puisse avoir envie de ça, mais je n'aime pas ça. On est pas en 1940 !", affirme-t-elle.

"C'est compliqué, parce que les casseurs ça peut être un gamin qui a fichu le feu sans se rendre compte de ce qu'il faisait. [...] De là à arriver à la délation, ça me choque", poursuit-elle. Au café du Raguenets, commerce épargné par les tirs de mortier, Dalila ne veut pas dénoncer non plus : "Dans les quartiers, ça ne se passe pas comme ça !", explique cette habitante qui a toujours vécu ici.

"Il pénalise un peu tout le monde. [...] On a rien ici, on est de la merde ! C'est pour ça que les gens ne dénonceront pas", assure-t-elle, affirmant que cela pourrait créer de nouvelles tensions. Contacté, le maire n'a pas souhaité répondre.

