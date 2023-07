Alain Delon : Hiromi Rollin "conteste" les faits et va porter plainte pour "violences volontaires aggravées"

Une enquête préliminaire a été ouverte jeudi après les plaintes déposées la veille par les enfants de l'acteur Alain Delon à l'encontre de sa dame de compagnie notamment pour des faits de harcèlement moral, a annoncé le parquet de Montargis. Les trois enfants de la star de 87 ans expliquent que celle qu'ils décrivent comme la dame de compagnie de leur père, use de manœuvres et de menaces pour l'isoler.

Ce vendredi 7 juillet, Hiromi Rollin a indiqué par le biais de son avocat, qu'elle "conteste l'intégralité des faits" qui lui sont reprochés et va porter plainte. "Madame Rollin conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et qui ont été largement diffusés dans la presse", a écrit Me Yassine Bouzrou dans un communiqué transmis à l'AFP. "Madame Rollin déposera plainte contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées subies le 5 juillet 2023 et constatées par un certificat médical", a-t-il ajouté.

Selon des informations du Parisien/Aujourd'hui en France vendredi, Hiromi Rollin aurait été expulsée mercredi de la résidence de Douchy-Montcorbon (Loiret), dont l'acteur avait fait l'acquisition dans les années 1970. Après l'ouverture de cette enquête préliminaire, les enquêteurs vont désormais devoir se pencher sur le profil et les agissements présumés de cette sexagénaire, dont on apprend par Anthony Delon sur BFMTV qu'elle était "jusqu'à encore peu temps, salariée", de son père. "Elle connaissait bien le mécanisme ici à la campagne [...] et petit à petit, elle a pris cette place de dame de compagnie", souligne-t-il.

