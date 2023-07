INVITÉ RTL - Émeutes : "Une dizaine" d'établissements scolaires "détruits ou partiellement détruits", annonce Pap Ndiaye

Le retour au calme semble se confirmer sur le front des émeutes. La mort de Nahel, tué par un policier il y a une semaine lors d'un refus d'obtempérer, a suscité une vague de violences urbaines dans tout le pays. L'heure est au bilan des dégâts, et parmi les bâtiments attaqués, vandalisés, incendiés, on retrouve nos bâtiments publics, nos établissements scolaires. "En ce qui concerne les écoles et les établissements, nous en comptons 243 qui ont subi des dégradations, parmi lesquels, une soixantaine ont subi des dégâts importants, avec par exemple des débuts d'incendie. Une dizaine ont été détruits ou partiellement détruits", annonce ce mardi sur RTL le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye.

Ces dégradations "posent des questions pour la rentrée scolaire", dit-il. "Lorsque l'on s'attaque aux écoles, on s'attaque au symbole le plus vivant de la République et donc il y a quelque chose qui est profondément déplorable et condamnable", ajoute le ministre. "La seule possibilité de s'en sortir, c'est l'école, ce sont les études", souligne-t-il avant de faire le bilan de ces dégâts : "Les collectivités avec l'aide de l'État, vont devoir assumer, on parle de dizaines de millions d'euros en ce qui concerne les écoles".

La soixantaine d'établissements touchés de manière plus lourde seront donc en travaux pendant l'été. "Nous sommes en train de nous assurer de cette priorité absolue, c'est que tous les élèves seront accueillis à la rentrée", assure Pap Ndiaye.