Émeutes en France : les maires victimes de violences reçus par Emmanuel Macron

Plus de 220 maires ont été reçus ce mardi 4 juillet à l'Élysée, alors que leurs mairies ont été la cible des émeutiers après la mort de Nahel, la semaine passée à Nanterre. Depuis une semaine, ces élus ont tout connu : la sidération, les violences, les attaques contre les services publics et les commerces. Et puis les lendemains, où il faut faire face aux urgences, songer à la suite, reconstruire.

C'est le cas du maire socialiste de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol : "C'est un cauchemar. Les agents municipaux de Rouen, je les ai trouvés sur le trottoir en train de pleurer, car la mairie annexe a brûlé. Cela veut dire que vous aviez des personnes qui étaient en attente d'aides pour le logement, de formalités administratives, qui ont tout perdu."

Derrière ce choc, il y a également ce besoin d'être entendu, comme l'explique Patrick Farcy, maire de Villecresnes : "Sur cette séquence d'écoute et de câlinothérapie, il va falloir s'arrêter là, parce qu'on est trop habitué à des prises de parole, puis on oublie les sujets. L'art de la politique, c'est l'art de l'action, on juge un politique à l'exécution de son programme. Là, c'est pareil, il va falloir qu'il y ait des suites."

Pas d'annonce d'Emmanuel Macron

Ce n'est pas le moment d'annonces, dit l'Élysée, qui explique qu'Emmanuel Macron est encore dans une phase de consultations et d'écoutes, et qu'il ne faut pas légiférer ou agir sous le coup de l'émotion. Cette séance risque de durer de longues heures, mais elle risque aussi de déboucher sur un sentiment de frustration. En effet, les annonces sur la jeunesse et sur le maintien de l'ordre seront pour plus tard.

Lors de sa visite surprise dans un commissariat du XVIIe arrondissement de Paris, lundi soir, Emmanuel Macron a esquissé une première piste : "Il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles. Une sorte de tarif minimum dès la première connerie." Les annonces du jour devraient rester très liées aux urgences immédiates, notamment à l'indemnisation des commerçants et des particuliers touchés par les violences.

