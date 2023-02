Tournoi des Six Nations : le XV de France peut-il battre l'Irlande ?

L'Irlande est actuellement la première nation mondiale, juste devant la France. Cette affiche est attendue par l'ensemble de la planète rugby. La France est sur une série de 14 victoires de suite tandis que l'Irlande est invaincue chez elle depuis 12 matchs. La dernière défaite remonte au 14 février 2021... c'était déjà contre la France. Seulement, depuis, le XV du trèfle a battu deux fois la Nouvelle-Zélande chez lui, et s'est imposé avec autorité contre l'Australie et l'Afrique du Sud lors de la dernière tournée. Rien de très rassurant pour l'équipe de France qui reste sur une courte victoire en Italie avec 18 pénalités dans le match, elle qui est habituée à seulement deux fois moins en temps normal.

Le XV de départ de Fabien Galthié reste inchangé par rapport à l'Italie, les deux changements interviennent sur le banc avec le retour de François Cros, le troisième ligne toulousain, et de Baptiste Couilloud le demi de mêlée du LOU.

Qui va nous empêcher de rêver samedi ? Fabien Galthié, Sélectionneur du XV de France

Mais face aux Bleus, les Irlandais semblent être un rouleau compresseur avec notamment le meilleur joueur du Monde en 2022 avec le troisième ligne Josh van der Flier, mais aussi une organisation de jeu réglée comme du papier à musique. Il faut savoir que malgré le Grand Chelem des coéquipiers d'Antoine Dupont l'année dernière, l'Irlande avait été un redoutable adversaire. C'est donc une finale avant l'heure que disputera le XV de France ce samedi à 15h15 sur la pelouse de l'Aviva Stadium.

