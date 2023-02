Réforme des retraites : LFI et la majorité s'accusent mutuellement d'obstruction parlementaire

Réforme des retraites : LFI et la majorité s'accusent mutuellement d'obstruction parlementaire

Le débat sur la réforme des retraites est loin d'être apaisé à l'Assemblée nationale. Au matin du vendredi 10 février, les opposants Insoumis se sont montrés très offensifs dans leur obstruction parlementaire. Une attitude qui a plus qu'agacé la majorité, mais aussi les autres groupes de la NUPES, qui auraient apprécié une atmosphère plus sereine.

Un message qui n'a visiblement pas été reçu à La France Insoumise quand on entend Sofia Chikirou : "Madame Élisabeth Borne considère qu'elle n'a aucun état d'âme à faire cette réforme. Ce sont les mots d'un bourreau, ce ne sont pas les mots d'une Première ministre." La matinée a été ponctuée d'invectives, de rappels au règlement, et de débats sur les amendements, déposé pour la plupart par les insoumis.



Quand un député de gauche a le malheur d'accuser la majorité d'obstruction, la députée Renaissance Fadila Khattabi s'énerve : "Ce ne sont plus des couleuvres que vous voulez faire avaler aux Français, ce sont des anacondas ! Voilà maintenant quatre jours que nous sommes là, article un, et on n'avance pas !" Après une matinée de débats aussi tendue, les rangs seront peut-être un peu moins garnis cet après-midi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info