publié le 03/07/2020 à 13:39

C'est désormais officiel, Édouard Philippe n'est plus premier ministre et a vu Jean Castex lui succéder. Les Français s'étaient habitués à sa silhouette longiligne, à son sérieux et à son ironie parfois. Après plus de trois années et 1.145 jours en exercice, le nouveau maire du Havre, élu dimanche 28 juin, quitte Matignon avec une belle cote de popularité grâce à sa gestion de la crise du coronavirus, avec ses discours clairs, pédagogiques et rassurants pendant le confinement.

Néanmoins, le désormais ex-Premier ministre est également passé par des périodes difficiles lors de son mandat. En novembre 2018, lors de la crise des "gilets jaunes", Édouard Philippe fait face à la montée de la colère du mouvement contre la hausse des prix du carburant et à la limitation de vitesse à 80km/h sur certaines routes.

Lors de sa mesure phare des 80km/h, le Premier ministre s'est d'abord montré intraitable mais a finalement renoncé aux taxes devant les scènes de guérilla urbaine dans le pays et voyant sa cote de popularité être au plus bas. En décembre 2019, les grèves et les manifestations contre la réforme des retraites paralyse le pays et Édouard Philippe n'est pas parvenu à calmer la fronde, malgré sa pédagogie.

En trois ans passés à Matignon, il aura vu partir 17 de ses ministres avant de quitter à son tour le gouvernement et de rejoindre sa ville du Havre pour débuter son nouveau mandat de maire.

