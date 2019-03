publié le 18/03/2019 à 17:05

C'est une annonce qui pourrait faire grincer des dents au sein du mouvement des "gilets jaunes". L'exécutif a décidé d'interdire les manifestations dans plusieurs quartiers de France, dont les Champs-Elysées à Paris, si des "éléments ultras" sont présents, a annoncé Edouard Philippe ce lundi 18 mars, deux jours après le saccage de l'avenue parisienne par des casseurs.



"Nous interdirons les manifestations se revendiquant des gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Pey-Berland à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse", où "nous procéderons à la dispersion immédiate de tous les attroupements", a annoncéle Premier ministre lors d'une déclaration à la presse à Matignon.

La manifestation de ce samedi 16 mars a été marquée par des violences, des scènes de pillage et de saccage à Paris. Un incendie s’est déclaré dans un immeuble, avenue Franklin Roosevelt, en marge des manifestations où onze personnes ont été légèrement blessées. Plusieurs commerces de grandes marques ont été vandalisés et le restaurant Fouquet’s a été incendié. 237 interpellations ont été effectuées par les forces de l'ordre.

Une augmentation du montant des contraventions aux manifestations interdites

Le Premier ministre Edouard Philippe a également annoncé avoir demandé à la Garde des Sceaux Nicole Belloubet "d'augmenter très nettement le montant de la contravention en cas de participation à une manifestation interdite".



Actuellement les personnes qui se rendent à un rassemblement interdit, une infraction qui constitue une contravention et non pas un délit, encourent une amende d'un maximum de 38 euros, tandis que les organisateurs sont eux passibles de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende. Ce montant passerait à 135 euros, selon Matignon.