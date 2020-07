publié le 01/07/2020 à 08:37

Le 3 avril dernier, la décision tombe. Le gouvernement avait annoncé que les épreuves finales du baccalauréat seraient annulées au profit du contrôle continu. La nouvelle réforme du baccalauréat, justement, prévoit la mise en place du contrôle continu à partir de septembre prochain.

"Depuis près d'un an, nous avons un comité de suivi du baccalauréat qui permet avec les différents acteurs de faire évoluer la réforme. Nous allons simplifier le calendrier et permettre à chaque établissement de fixer les dates de passages de ces évaluations communes", annonce Jean-Michel Blanquer au micro de RTL.

Le ministre de l'Éducation, critiqué par une parti du corps enseignant, fait ainsi un pas vers eux. "L'objectif est que ce soit le plus simple possible (...) Nous aurons un système encore plus simple, plus facile à comprendre et plus adaptés à chaque établissement".