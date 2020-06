Bac 2020 : quelle sera la mission du jury ?

publié le 24/06/2020 à 07:50

Les jurys du baccalauréat édition 2020 ne vont pas se contenter de vérifier que la moyenne générale est bien supérieure à 10 : pour trancher entre les dossiers, les examinateurs vont faire du cas par cas.

Ces jurys d'harmonisation travaillent à partir des livrets scolaires transmis par les lycées, dans lesquels figurent les notes du premier et du deuxième trimestre. Pas de notes en revanche pour le troisième trimestre à cause de la crise sanitaire : seules des appréciations seront retenues.

Par exemple, si en maths un élève a eu 9 au premier trimestre et 9 et demi au deuxième, le lycée fait la moyenne et arrondit au point supérieur, donc dans ce cas, l'élève obtiendrait 10/20 de moyenne générale. Le jury peut également décider d'augmenter une peu les notes sur la base des appréciations dans le livret.

Certains recalés pourront repasser le bac en septembre

Il regarde aussi les résultats au bac du lycée du candidat sur les trois dernières éditions pour les comparer aux notes obtenues cette année via le contrôle continu. Certains lycées notent sévèrement et leurs élèves obtiennent au bac des notes plus élevées que pendant l'année : il faut donc harmoniser et ajouter des points si nécessaire.

Les résultats tomberont le 7 juillet prochain : il y aura des mentions et des oraux de rattrape seront organisés comme d'habitude. Mais exceptionnellement, au lieu de recaler les élèves qui ont moins de 8, le jury pourra décider que les plus méritants passeront le bac en septembre.