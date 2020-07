publié le 01/07/2020 à 09:08

Cela fait plus d’un an et demi que Redoine Faïd n’avait pas quitté la prison de Vendin-le-Vieil, une des plus sécurisées de France. Une équipe musclée du GIGN de Reims doit l’escorter ce mercredi 1er juillet au matin à Paris, d‘après les informations de RTL, direction le cabinet du juge chargé de l’enquête sur son évasion de la prison de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet 2018. Plusieurs véhicules de l’administration pénitentiaire et des gendarmes d’élite sont mobilisés pour ce trajet, dont l’itinéraire a été gardé secret.



C'est la deuxième fois seulement que le braqueur est entendu sur son évasion spectaculaire en hélicoptère avec plusieurs complices. Lors de la première audition en janvier 2019, il n'avait quasiment pas répondu aux questions selon une source proche du dossier.

Pourtant les questions sont nombreuses : complicités, financement, connaissance des plans de la prison, rôle du pilote d'hélicoptère, et éventuelle main corse en la personne depuis que le truand corse Jacques Mariani a été mis en examen dans le dossier.

Le 17 juin, l'un de ses frères, Brahim Faïd, 59 ans, a été mis en examen pour "évasion en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs". De son côté, Redoine Faïd a été condamné en mars dernier à 28 de réclusion criminelle la cour d'assises du Pas-de-Calais pour l'attaque d'un fourgon blindé en 2011.

> Rédoine Faïd, assoiffé de braquage et d'évasion Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 04:54 | Date : 27/02/2020