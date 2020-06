Bac 2020 : découvrez les dates clés du calendrier

publié le 17/06/2020 à 16:27

Cette année 2020, marquée par la pandémie de coronavirus est et sera bien différente à tous les niveaux pour les candidats. Tandis que les écoliers et collégiens reprendront le chemin de l'école lundi 22 juin, pour les lycéens cette date marquera le début du calendrier du baccalauréat 2020.

Et coronavirus oblige, le tant convoité diplôme aura une toute autre saveur pour ses nouveaux détenteurs. Après l'annulation de l'oral de français pour les élèves de Première, c'est l'annonce d'une validation par contrôle continu qui est venue bouleverser l’acquisition du fameux sésame.

La situation inédite engendrée par la crise sanitaire a nécessité une préparation et une organisation sans précédent pour les épreuves de cette édition 2020. Celles-ci seront donc validées à partir des notes de contrôle continu obtenues par les élèves durant toute l'année scolaire.

Publication des résultats le 7 juillet

Et le suspens ne sera plus très long pour les 740.601 candidats : la première phase se déroulera du 22 juin au 6 juillet où le jury devra harmoniser les notes et délibérer.

Les résultats seront publiés le 7 juillet tandis que les oraux de rattrapages commenceront dès le lendemain, mercredi 8 juillet pour trois jours. Pour les candidats qui ne l'auraient pas du premier coup, les résultats des rattrapages seront disponibles le 10 juillet.