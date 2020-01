publié le 27/01/2020 à 14:10

Emmanuel Macron a évoqué le devoir de mémoire ce lundi 27 janvier. Le Président a choisi symboliquement le jour du 75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz Birkenau pour inaugurer le Mur des Noms de la Shoah à Paris, où il est inscrit les noms de 76.000 déportés de France.

Ce mur n'est pas nouveau, il avait été inauguré par Jacques Chirac, il y a une quinzaine d'années mais au fur et à mesure du travail des historiens, beaucoup de corrections ont été apportées. Le Président a ainsi tenu à rappeler : "Aujourd'hui, c'est au nom du peuple français que je reprends ces mots. Nous sommes là et nous ne céderons pas. Nous ne nous déroberons pas. Et de toutes nos forces nous continuerons à porter vos récits et à graver vos noms," a-t-il déclaré lors de son discours de commémoration.

Le Président a insisté sur l'importance du devoir de mémoire. "Nous continuerons sans relâche à raconter la Shoah et à ce titre à conduire le devoir de lucidité qui nous enjoint à toujours regarder notre passé pour bâtir le présent. Nous élèverons nos enfants dans le souvenir et la vigilance pour leur donner cette force d'âme, la vôtre, celle des justes, pour que jamais plus l'humanité ne sombre dans l'horreur, l'horreur d'elle-même", a conclu le Président.

