Commémorations de la Shoah : "Macron a trouvé le ton juste", selon Mazerolle

Ce jeudi à Jérusalem, à l'occasion des commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, Emmanuel Macron a trouvé le ton juste, il s'est placé à la hauteur de l’événement. Une justesse de ton que n'avaient pas eu juste avant lui Benjamin Netanyahu et le vice président américain Mike Pence. Ces deux-là se sont servis de la commémoration de la Shoah, Netanyahu pour défendre les objectifs géo-stratégiques d’Israël, Pence pour servir la candidature de Trump à sa réélection.

Emmanuel Macron lui, a traité exclusivement de l'enseignement de la Shoah qui nous concerne tous. "L'antisémitisme, c'est la première forme du rejet de l'autre, qui conduit à la négation de l'autre. La Shoah, le génocide juif est spécifique, pas comparable à d'autre", a dit Emmanuel Macron.

Il y a une résurgence de l'antisémitisme, qu'on observe en France, mais pas seulement, car dans l'histoire des peuples, le juif a symbolisé l'autre et aujourd'hui on a peur de l'autre. On peut ajouter à cela l'exploitation politique qui en est faite par des groupes d’extrême droite mais aussi d'extrême gauche.