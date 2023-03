Les infos de 12h30 - Méga-bassines : premiers affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline

Le week-end qui s'annonce très tendu dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline. 16 méga bassines doivent y être construites, des réserves d'eau pompées dans les nappes phréatiques pour les agriculteurs en période de sècheresse. Mais, dans un contexte où l'eau est une denrée de plus en plus rare et précieuse, de nombreux opposants entendent empêcher la poursuite du projet. Ce samedi, 10.000 personnes sont attendues lors d'une manifestation illégale, dont des activistes radicaux.

Le camp s'est vidé depuis 11h, les cortèges sont un peu éparpillés mais l'objectif est clairement affiché : les bassines de Sainte-Soline, comme en octobre. Un long cortège avait commencé à défiler en fin de matinée, composé d'au moins 6.000 personnes selon la préfecture. "On va aller à la bassine. Déjà, symboliquement l'encercler. On va manifester, on va braver les interdits qui ont été fixés de manière hallucinante et arbitraire. On va montrer qu'on est plus forts, que ce projet ne passera jamais", assure un manifestant.

Pour arriver à la bassine, les manifestants emploient des chemins de traverse, scandant et chantant. Les organisateurs annoncent 22.000 participants répartis sur différents cortèges. À l'approche du chantier, les affrontements ont éclaté rapidement entre forces de l'ordre et militants radicaux, avec des jets de projectiles et des tirs de mortier auxquels policiers et gendarmes ont riposté avec des gaz lacrymogènes et le canon à eau, selon des journalistes de l'AFP.

À écouter également dans ce journal

Violences policières - Le préfet de police de Paris a confié que les propos tenus par des policiers posaient "des problèmes très graves". Une enquête va être lancée à l'encontre de ces agents de la BRAV-M.

Carburant - Près de trois semaines après le début du mouvement de grève dans les raffineries, la pénurie d'essence commence à se faire ressentir. Dans les neuf départements les plus touchés, entre 2 et stations-service sur 10 sont à sec.

Euro-2024 - L'équipe de France s'est imposée 4-0 grâce à des buts de Griezmann, Upamecano et Mbappé (doublé), vendredi 24 mars au Stade de France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info