Les infos de 12h30 - Méga-bassines : un jeu du chat et de la souris entre la police et les manifestants

Les Deux-Sèvres se préparent à une nouvelle manifestation ce samedi 25 mars, les militants anti-méga-bassines, ces grandes réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole, se réunissent à Melle. Cette nouvelle mobilisation aura lieu cinq mois après la précédente, qui avait donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Une situation tendue et un jeu du chat et de la souris commence d'ores et déjà entre la police et les activistes.



7.000 à 10.000 personnes sont attendues pour un rassemblement annoncé comme "historique" par ses organisateurs. À son origine, le collectif "Bassines non merci", le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre et le syndicat Confédération paysanne, tous les trois opposés à ces retenues creusées dans la terre. Mais face à eux, 3.200 policiers et gendarmes sont mobilisés pour contenir d'éventuels débordements. D'après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le rassemblement risque d'être violent.

À Vanzay, dans les Deux-Sèvres, les militants se sont installés avec l'accord du propriétaire du terrain. Des dizaines de tentes, des fourgons et un chapiteau ont été érigés à moins de six kilomètres du chantier des bassines sur un terrain privé en dehors des zones concernées par des arrêtés préfectoraux.

Julien Le Guet, le porte-parole de "Bassines non merci" se dit assez fier de lui. "C'est encore un coup de placement stratégique dont on a le secret", affirme-t-il. "L'idée, c'est de manifester, de passer outre les arrêtés". L'objectif final, rappelle le porte-parole, est l'arrêt de la construction de bassine à Sainte-Soline.

Seize de ces bassines, d'une capacité totale d'environ 6 millions de mètres cubes, doivent être créées dans le département pour stocker, en plein air, de l'eau puisée dans les nappes superficielles en hiver. L'objectif à long terme est d'irriguer les cultures en été quand les précipitations se raréfient, selon un principe de "substitution".

