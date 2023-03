Méga-bassines : pourquoi les renseignements sont inquiets pour le week-end prochain ?

Dans le Poitou, un rassemblement inquiète les autorités : celui des opposants au projet de méga-bassines, le week-end prochain. Selon une information RTL, d'après une note des renseignements, les participants évoquent de possibles sabotages et des actions violentes. Cette même note estime qu'à partir de vendredi 24 mars, entre 7 et 10.000 personnes devraient prendre part à différentes mobilisations entre la Vienne et les Deux-Sèvres.

Parmi eux, au moins un millier d'éléments radicaux. D'où le fait que ce week-end soit classé à "haut risque" par les autorités. Tous s'opposent au projet de méga-bassines. Les services de renseignement estiment que des actions de sabotage pourraient être menées sur les sites même de construction de ces énormes retenues d'eau. Certaines entreprises seraient également visées.

La préfecture des Deux-Sèvres n'a pas autorisé la tenue de certaines manifestations. Un premier week-end de mobilisation avait déjà eu lieu en octobre dernier à Sainte-Soline. Des affrontements avaient eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, avec un bilan très lourd : 61 gendarmes avaient été blessés, ainsi qu'une trentaine de manifestants.

