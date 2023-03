Mbappé capitaine des Bleus : 52% des Français auraient préféré Griezmann

Dembélé, Griezmann et Mbappé avec les Bleus au Qatar le 4 décembre 2022

Ils étaient les favoris de Didier Deschamps pour reprendre la place de capitaine de l'équipe de France de football, laissée vacante par Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale. Entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, c'est finalement le premier qui a été choisi, provoquant la déception du second, cadre des Bleus depuis près de dix ans.

"J'ai parlé avec Antoine. Il était déçu et franchement c'est compréhensible et normal. A sa place, j'aurais eu la même réaction. Il a peut-être été le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Mais je ne serai pas son supérieur hiérarchique", a assuré Kylian Mbappé.

Mais que pensent les Français de ce choix ? Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 58% des personnes interrogées estiment que Didier Deschamps a fait un bon choix en nommant l'attaquant parisien. En revanche, ils sont 52% à penser qu'Antoine Griezmann aurait été meilleur dans ce rôle. Du côté des amateurs de football, 61% approuvent la nomination de Kylian Mbappé en tant que capitaine. 60% d'entre eux auraient préféré Antoine Griezmann.

Kylian Mbappé capitaine : un bon choix pour 58% des Français… qui auraient néanmoins préféré Antoine Griezmann (52%). Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

