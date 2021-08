Les infos de 12h30 - Manifestations anti-passe sanitaire : à quoi faut-il s'attendre ce samedi ?

Pour la 7ème fois d'affilée, les opposants au passe sanitaire vont battre le pavé à Paris et dans plus de 200 villes de France. De Toulouse à Dunkerque, de Livarot à Strasbourg, les manifestants entendent protester contre la loi validée par le Conseil constitutionnel et qui est entrée en vigueur le 9 août. Une loi qui fixe l'extension du passe sanitaire et la vaccination obligatoire pour de nombreux professionnels dont les soignants.

Mais depuis deux semaines, la mobilisation semble marquer un coup d'arrêt. À Denfert-Rochereau, dans le XIVe arrondissement de Paris, le départ de l'une des quatre manifestations parisiennes se prépare. Le cortège partira à 14h00. Pour l'instant une centaine de personnes sont réunies sur la place. Toutes sont vêtues de blanc en soutien au personnel soignant soumis à l'obligation vaccinale mais aussi pour montrer que le mouvement est pacifique.

Ces manifestants répondent à l'appel du collectif citoyen "Paris pour la liberté" qui se mobilise chaque samedi contre le passe sanitaire. Chacun se défend d'appartenir à un mouvement politique. Ici on croise des Gilets jaunes, des infirmiers, des retraités, une mère au foyer ou encore un chercheur en biologie. Les profils sont divers mais le discours est uniforme contre la politique du gouvernement. Le passe sanitaire est par exemple associé à un pistage numérique. Tous se méfient d'un vaccin dont les effets néfastes à long terme ne sont pas connus.

