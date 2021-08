Coronavirus : "Pas d'obligation vaccinale des enseignants", assure Blanquer

Alors que Jean Castex, la Premier ministre, a affirmé jeudi 26 août que le passe sanitaire en entreprise n'était pas d'actualité, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a confirmé que les professeurs n'étaient également pas concernés par l'obligation vaccinale : "Nous ne sommes pas partis pour une obligation vaccinale des enseignants", a-il-affirmé sur RTL, précisant que cela concernait les "écoles, collèges et lycées et pour tous les professeurs, les élèves ou les personnels des établissements scolaires.

Les professeurs qui ne sont pas vaccinés pourront donc continuer à exercer. Le ministre de l'Éducation a par ailleurs rappelé que la vaccination n'était pas non plus obligatoire pour les élèves, affirmant néanmoins que "plus de 600.000 tests" allaient être mis à disposition pour prévenir en cas d'élèves positifs. Ceux-ci seront "gratuits", excepté pour certaines sorties scolaires où le passe sanitaire sera demandé.

Ce jeudi 26 août, le ministre de l’Éducation avait dévoilé lors de sa conférence de presse de rentrée que 78 % des enseignants avaient déjà un schéma vaccinal complet et que 11 % étaient sur le point de l’avoir, portant le total à 89 % des enseignants en passe d’avoir un schéma vaccinal complet. Jean-Michel Blanquer a d'ailleurs précisé au micro de RTL qu'"on s'achemine vers 90 à 95 % des profs vaccinés" sur le simple volontariat, ajoutant que "le monde de l'éducation nationale est un monde de responsabilité."