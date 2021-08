Les infos de 8h - Afghanistan : la France a stoppé les évacuations d'Afghans

La France a arrêté les évacuations d'Afghans entre Kaboul et Abou Dabi, le vendredi 27 août. Devant le terminal C de l'aéroport de Roissy, en région parisienne, fermé au public, il y a actuellement que des véhicules de police, de la protection civile et de la Croix-rouge.

Depuis ce matin, plusieurs équipes continuent de travailler pour soutenir et accueillir les derniers évacués. Ils ont notamment fait plusieurs trajets pour apporter du matériel médical dans l'aéroport afin de prodiguer les premiers soins.

Parmi les derniers passagers se trouvent ceux de l'ambassade de France, qui continuera son travail depuis Paris. Les derniers militaires français ont également quitté la zone. Les conditions de sécurité n'étaient plus réunies à Kaboul pour garantir la sécurité de ce pont aérien. L'opération aura effectué 26 rotations aériennes permettant d'évacuer une centaine de ressortissants français et plus de 2.600 Afghans menacés pour avoir travaillé pour la France ou pour avoir été engagé en faveur des droits humains.

Le gouvernement français souhaite maintenant mettre en place rapidement des opérations humanitaires pour permettre aux milliers d'Afghans qui n'ont pas pu le faire, de quitter leur pays.

Afghanistan : L'armée américaine a riposté suite à l'attaque de l'aéroport de Kaboul qui a fait 85 victimes dont 13 Américains. Elle a annoncé avoir menée une frappe avec un drone sur un chef de l'État islamique. Le chef en question serait mort pendant l'attaque.

Irak : Emmanuel Macron est actuellement à Bagdad pour assister à un sommet régional. Il va s'entretenir tout à l'heure avec le président de la république d'Irak.

Toulouse : Une femme a perdu la vie après un rodéo urbain. Âgée de 77 ans, la victime traversait le passage piéton sur l'avenue Eisenhower, située au sud-ouest de Toulouse, quand elle a été percutée par un moto en roue arrière. Malgré l'intervention des secours, elle est décédée rapidement.