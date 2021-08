Attentat à Kaboul : un seul auteur dans l'attaque suicide de l'aéroport, selon Washington

L'attentat-suicide particulièrement meurtrier qui a frappé l'aéroport de Kaboul, jeudi 26 août, a été perpétré par un seul auteur, a indiqué vendredi le Pentagone, après avoir affirmé dans un premier temps qu'il y avait eu deux explosions provoquées par deux kamikazes.

"Nous ne pensons qu'il y ait eu de deuxième explosion à l'hôtel Baron ou près de l'hôtel, (nous pensons) qu'il n'y avait qu'un seul auteur de l'attentat suicide", a indiqué le général Hank Taylor lors d'une conférence de presse. Il avait d'abord été fait état d'une deuxième déflagration près d'un hôtel à proximité de l'aéroport.

L'attaque, revendiquée par le groupe État islamique au Khorasan et qui a tué au moins 85 personnes dont 13 soldats américains, a semé la terreur parmi les milliers de personnes candidates à l'évacuation, amassées autour du périmètre de l'aéroport.

Les opérations font toujours face à des "menaces précises et crédibles" a précisé par ailleurs le porte-parole de l'armée américaine, John Kirby. Plus de 100.000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan depuis le 14 août, et 5.400 sont encore réfugiées à l'aéroport pour quitter le pays, a dit le général Taylor.