publié le 12/09/2019 à 13:26

C'est le hashtag du moment sur Twitter : #BalanceTaFichedePaiedeProf. Sur le réseau social, des centaines de professeurs en colère font état de leur diplômes, de leur parcours, pour un salaire très moyen. La raison de leur indignation : la publication d'un rapport de l'OCDE montrant que les enseignants français gagnent en moyenne mieux leur vie que leurs collègues des autres pays membres.

Le classement établi par l'OCDE est une moyenne entre 36 pays développés. Il est assez normal d'être mieux payé en France qu'en Estonie, en Pologne ou en Chili car ils ont un niveau de vie beaucoup plus bas. Si on compare avec des pays qui ont les mêmes standards comme la Belgique, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, le salaire des professeurs français est en-dessous. En ce qui concerne les salaires en milieu de carrière, on est également plus bas dans le classement.

Le rapport lui-même reconnaît que les enseignants de primaire sont beaucoup moins bien payés que les autres, un instituteur démarre à 1.600 euros par mois. Si cette moyenne dépasse celle des autres membres de l'OCDE c'est parce qu'on y intègre les professeurs agrégés, beaucoup mieux payés, qui touchent des primes et des heures supplémentaires.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Le projet de loi sera voté d'ici l'été prochain, a annoncé Édouard Philippe devant le conseil économique, social et environnemental. Le Premier ministre a insisté une fois de plus sur la concertation citoyenne.



Grève RATP - Avec dix lignes de métro interrompues, un trafic "extrêmement perturbé" pour les RER A et B, les tramways et les bus, les Franciliens commencent à s'organiser pour pouvoir se rendre sur leurs lieux de travail, vendredi 13 septembre. Mais quand est-on autorisé à ne pas aller travailler et que risque-t-on en cas d'absence ?

Richard Ferrand - Le président LaREM de l'Assemblée nationale, 4eme personnage de l'État, a été mis en examen mercredi 11 septembre pour prise illégale d’intérêts dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne. La majorité fait bloc et Emmanuel Macron maintient toute sa confiance.