Les Marcheurs sont une nouvelle fois mis à l'épreuve aujourd'hui encore à l'Assemblée nationale, sur un autre sujet qui fâche. Aprés les néonicotinoïdes et l'avortement, une proposition de loi envisage de rallonger de 12 à 14 semaines le délai légal pour une interruption volontaire de grossesse (IVG).

Cet amendement vient d'être adopté par la majorité, mais il met dans l'embarras l'exécutif. En effet, Emmanuel Macron est contre cette proposition et Jean Castex n'est pas particulièrement pour non plus, mais des députés en Marche, eux, y sont favorables. Une fois n'est pas coutume, Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé se retrouve donc à la tribune a argumenter contre sa propre majorité.

"Je ne peux en conscience considérer que nous disposions de tous les éléments pour prendre une telle décision aujourd'hui. Allonger le délai d'accès à l'IVG sans avoir, au préalable, consulté les instances que l'État a installées pour éclairer les décisions politiques publiques est un problème. Je le dis en sincérité, c'est un problème", a déclaré Olivier Véran.

Pour ne pas être désavoué publiquement, le ministre de la Santé se remet "à la sagesse hautement mesurée des députés", mais cela ne suffit pas. L'allongement du délai légal pour l'IVG est largement adopté.

"On nous a souvent dit qu'on était soit des frondeurs, soit des godillots. Je crois que sur ce sujet-là, on ne raisonne pas dans ces termes-là. Le vote, il est individuel, parce qu'il convoque aussi notre conscience, notre parcours de vie et c'est en fonction de ça que l'on va voter et uniquement en fonction de ça", a pour sa part souligné la présidente des députés en Marche, Aurore Bergé.

Toutefois, rien n'est définitif, après l'Assemblée nationale, le texte devra passer devant le Sénat.

