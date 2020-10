EN DIRECT - Covid-19 : suivez la conférence d'Olivier Véran

publié le 01/10/2020 à 17:30

Une semaine après un tour de vis contesté dans certaines villes pour lutter contre la progression de la Covid-19, dont les indicateurs se sont dégradés, le gouvernement temporise et l'heure est à la concertation avec les élus locaux. Plusieurs maires ont été reçus par Jean Castex ce jeudi 1er octobre.

Le ministre de la Santé Olivier Véran doit dresser le tableau hebdomadaire de la situation, un exercice désormais attendu et redouté. Jean Castex a pris les devants en recevant à Matignon les maires et présidents de métropoles de Paris, Lyon, Lille, avant ceux de Toulouse et Grenoble.

Selon nos informations, aucune autre ville ne s'apprête à passer en zone "écarlate" comme c'est le cas actuellement à Marseille. Autrement dit, pas de fermeture totale des bars et restaurants à Paris, Lyon, Grenoble ou encore Toulouse, malgré des indicateurs qui ne s'améliorent pas.

18h31 - "La situation s'est dégradée sur Paris et la petite couronne" précise également le ministre.



18h28 - Si la situation épidémique s'est améliorée à Marseille, Nice et Bordeaux, "dans cinq métropoles la situation reste très préoccupante", déplore le ministre. Il s'agit de Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Etienne.

18h23 - "Notre objectif, c'est de faire mentir ces courbes" reprend le ministre de la Santé, qui rappelle que "nous sommes dans une phase d'aggravation de la circulation du virus".



18h16 - Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, prend le relais afin de décrire les évolutions potentielles de l'épidémie.

18h15 - "Vos efforts doivent payer et ils vont payer" assure Olivier Véran décrivant un "frémissement positif, sur le plan sanitaire à Bordeaux, Nice ou à Marseille".



18h09 - Le ministre de la Santé salue l'implication des Français qui respectent les gestes barrières, "là où au printemps, 10 malades allaient en contaminer 30. Aujourd'hui, 10 malades vont en contaminer 13 [...] C'est nettement mieux, mais le virus circule".



18h04 - Olivier Véran prend la parole à l'hôpital Bichat.



17h30 - Olivier Véran doit s'exprimer à 18h00 depuis l'hôpital Bichat à Paris.