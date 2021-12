À 22 jours de Noël, c'est un cadeau qui pourrait bien se multiplier sous les sapins. Les Pops, ces petites figurines avec une grosse tête, connaissent un véritable engouement à l'approche des fêtes et voient leurs ventes s'envoler. De nombreux personnages cultes, à l'image d'Harry Potter, Dragon Ball 2 ou encore Stitch, sont déclinés en Pops.



"Ils ont une tête plus grosse que le corps qui bouge et qui tourne", décrit Yacine. Avec sa grande sœur, ils sont devenus fans de Pops et ce sont peut-être bien leurs parents qui ont initié la collection : "En fait c'est maman qui regarde Harry Potter et papa qui aime bien Dragon Ball Z donc ça se répercute sur les enfants". "C'est très facile à trouver, il y en a partout", explique sa sœur.

Cela fait maintenant 10 ans que le phénomène est arrivé en France mais il s'est accéléré ces dernières années. Pierre-Louis, un responsable de magasin, en a commandé plusieurs centaines en prévision de Noël : "On pensait que ça allait être éphémère et finalement ça continue de perdurer et ça se vend toujours autant voir même plus qu'avant". "C'est vraiment un de nos plus gros succès", se réjouit-il. Si cette tendance vous donne des idées de cadeau de Noël, les premiers prix sont fixés à 15 euros.

Politique - À l'occasion de la visite à Dubaï d'Emmanuel Macron, la France et les Émirats Arabes Unis ont signé ce vendredi 3 décembre un contrat portant sur l'achat de 80 avions Rafale F4 de Dassault Aviation et 12 hélicoptères Caracal, pour un montant total record de plus de 17 milliards d'euros.

Justice - Cédric Jubillar, accusé d’avoir tué son épouse, est entendu ce vendredi 3 décembre devant les juges. Mais un élément intrigue : 145 appels compulsifs passés par la compagne de l’amant de Delphine vers un numéro de téléphone inconnu, dont le détenteur n'a toujours pas été identifié.

Sports - L'équipe de France de handball débute le Mondial ce vendredi 3 décembre face à l'Angola (18h), en Espagne. Championnes olympiques en titre, les Bleues défieront ensuite le Monténégro et la Slovénie.