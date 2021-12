Les jours sont de plus en plus courts, le froid s'installe, les flocons commencent à tomber et nombreux sont les Français qui comptent les jours avant les prochaines vacances pour se reposer et reprendre de l'énergie avant d'affronter l'hiver. L'esprit de Noël envahit également les rues, les commerces et les maisons et les enfants, eux aussi, trépignent d'impatience dans cette période de l'année si féérique pour eux.

Pour les impatients donc, voici un récapitulatif des dates des vacances de Noël cette année qui seront l'occasion de se réunir en famille, bien manger, ouvrir les cadeaux et recharger les batteries. Elles commenceront le samedi 18 décembre 2021 et la rentrée aura lieu le lundi 3 janvier 2022. Pour rappel, les vacances de Noël sont les mêmes pour tout le monde. Les vacances par zones, A, B ou C, sont appliquées à partir de février.

Sur ces deux semaines de vacances scolaires, notez qu'il y a deux jours fériés : le traditionnel jour de Noël, le samedi 25 décembre et le jour de l'An, le 1er janvier, qui aura lieu un samedi également.