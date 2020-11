publié le 24/11/2020 à 13:35

Des migrants ont été évacués sans ménagement, molestés parfois, ce lundi soir place de la République à Paris. Ces images de violences policières ne passent pas, en plein débat sur la liberté de filmer les opérations policières, il y a un enjeu humanitaire et politique. Gérald Darmanin avait dénoncé dans la soirée des images choquantes et demandé un rapport circonstancié au Préfet de Police, Didier Lallement. L'IGPN a deux jours pour enquêter et ce n'est pas la première fois que les actions du Préfet de Police sont mises en cause.

Cela fait un an et demi que Didier Lallement est en poste, installé après les premières manifestations des "gilets jaunes", clairement pour resserrer la vis. Sa réputation le précède, il est connu pour son extrême fermeté. Lors d'un rassemblement de "gilets jaunes" justement, place d'Italie, il avait lancé à une manifestante : "Nous ne sommes pas dans le même camp", alors que le code de la police l'oblige à la neutralité.

Cela lui avait valu un recadrage par Emmanuel Macron en personne. Dernière sortie polémique en date de Didier Lallement, au début de la crise de la Covid-19. Face caméra, il avait alors déclaré : "Ceux qui sont hospitalisés sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement". Recadré par l'Intérieur, il avait présenté ses excuses.

