Confinement : ce qu'il faut attendre des annonces d'Emmanuel Macron

publié le 23/11/2020 à 15:38

Emmanuel Macron n'évoquera pas le retour aux jours heureux comme il l'avait fait la dernière fois, mais il veut ouvrir des perspectives et nous sortir de ce présent pesant. Il y aura un Conseil de défense mardi matin, le gouvernement évoque un redémarrage progressif en trois temps.

D’abord le plus visible, les rideaux de fer vont se relever. Les commerçants vont pouvoir rouvrir vraisemblablement dès samedi avec un protocole renforcé. En clair, on ne pourra pas être bien nombreux en même temps dans les magasins. Pour les bars et les restaurants, on l'a bien compris, il faudra attendre 2021. Ce qui est acté aussi, c’est le maintien pour l’instant des attestations de déplacement.

On sait aussi que les offices religieux vont pouvoir reprendre progressivement, mais il y a interrogation toujours sur le théâtre et le cinéma. Si on autorise 30 personnes à aller à la messe, pourquoi ne pas les autoriser à aller voir un film ? Voilà l’une des questions à la fois sanitaire et philosophique à laquelle doit répondre Emmanuel Macron. Mais la question essentielle pour des millions de Français concerne Noël.

Oui, on pourra passer Noël en famille et se déplacer pour rentrer chez soi, prédisent des hauts gradés de la majorité. Reste à fixer le cadre précis de ce Noël en version contrainte, notamment du côté des transports.