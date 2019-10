et François Lenglet

publié le 30/10/2019

Dans moins de 48 heures, Christine Lagarde prendra ses fonctions à la tête de la Banque Centrale Européenne (BCE). Mais avant cela, l'ancienne directrice du Fonds monétaire international s'est confiée au micro de RTL, et a notamment fait part de son expertise sur l'économie mondiale.

Selon elle, la croissance "existe, mais elle est précaire et fragile". L'ex-ministre française de l'Économie a cependant expliqué que la santé actuelle de la croissance mondiale était due à "des aléas qui ne sont pas seulement de nature chiffrée". "On a un effet direct assez mineur quand on regarde l'impact de la politique américaine en direction de la Chine", a-t-elle précisé à titre d'exemple.

Christine Lagarde a surtout évoqué "l'incertitude, la confiance qui s'effrite", notamment "des investisseurs qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés", a-t-elle ajouté.