publié le 07/05/2020 à 13:16

La nouvelle géographie de la France en rouge et vert qui sera dévoilée ce jeudi 7 mai après-midi prend en compte la circulation du virus, les capacités hospitalières mais aussi pour la première fois les tests virologiques qui seront disponibles. C'est essentiel pour estimer les futures contaminations et entamer les traçages.

Le Premier ministre avait promis 700.000 tests dès la semaine prochaine et ce jeudi 7 mai, la Direction générale de la Santé a communiqué son dernier chiffre : 270.000 tests réalisés la semaine dernière. Mais de très nombreux laboratoires privés appelés en renfort ne sont pas encore comptabilisés. En tout cas, du côté du privé, on assure être prêts. "On nous a demandé d'acheter des machines, de nous équiper et aujourd'hui globalement on a de 50 à 10.000 tests de stockage d'avance. Je pense qu'on est prêts. La question qui va se poser c'est à quel moment et quand devrons-nous les utiliser ?", s'interroge François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes.

Point d'interrogation pour l'instant car le système qui va permettre aux autorités sanitaires de connaître en temps réel le nombre de cas positifs grâce à une remontée de tous les laboratoires ne sera opérationnel que lundi 11 mai.

À écouter également dans ce journal

Économie - À l'approche du déconfinement, la France semble connaître une "légère reprise" de l'activité économique, en particulier dans l'industrie et la construction, a indiqué l'Insee.

Fait divers - Un petit garçon de 5 ans a été renversé et grièvement blessé, mercredi 6 mai dans la soirée, à Metz. Le conducteur du véhicule impliqué a pris la fuite. Il était toujours recherché jeudi 7 mai au matin.

Justice - Une journaliste allemande accuse l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, de lui avoir posé la main sur les fesses lors d’une interview à Paris, en décembre 2018.