publié le 06/05/2020 à 13:00

Les tests seront l'un des clés du déconfinement, on le sait. À Lille, le CHU a renforcé ses moyens en se dotant d'un extracteur haut débit qui lui permet d'augmenter ses capacités : plus de 3.000 tests par jour, contre 40 au début de l'épidémie.

Les prélèvements arrivent au laboratoire dans un triple emballage. Après un premier examen, des médecins biologistes déposent les plaques dans l'extracteur haut débit. "L'objectif ici c'est de séparer le virus de tous les autres composants du prélèvement pour ensuite essayer de l'amplifier pour le détecter", explique un médecin du service.

Le génome du virus est donc extrait puis amplifié, par cette machine qui tourne 24h/24. "Cela ne va pas remplacer les techniciens mais cela permet d'aller beaucoup plus vite", ajoute une virologue qui précise que ces tests ne constitueront pas pour autant un permis de sortie. "On va vous prélever aujourd'hui, ce sera négatif, mais peut-être qu'après demain ce sera positif". Le résultat arrive en moins de 24h et le CHU de Lille a anticipé tout problème de pénurie sur ces tests.

À Lille, cet extracteur haut débit permet de réaliser plus de 3.000 tests par jours Crédit : RTL